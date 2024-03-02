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2 марта 2024

Слияние музыкальных миров: концерт «Музыкальные параллели» в Консерватории им. Чайковского

Уникальный и незабываемый музыкальный вечер ожидает вас на концерте «Музыкальные параллели» в прекрасной атмосфере Консерватории имени Чайковского. В этот вечер,  под руководством талантливого дирижера Феликса Коробова, выступит Камерный оркестр Московской консерватории.

Камерный оркестр Московской консерватории, основанный в 1961 году народным артистом профессором М. Н. Тэрианом, собрал в своем составе студентов и аспирантов консерватории. За годы своего существования, оркестр завоевал признание и любовь публики, а также получил высокие оценки прессы. Он гастролировал во многих странах, включая Бельгию, Германию, Испанию, Польшу и многие другие, и всегда вызывал восторг и восхищение своими выступлениями.

Феликс Коробов, народный артист Российской Федерации, заслуженный артист Российской Федерации, является главным дирижером Московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, а также художественным руководителем Камерного оркестра Московской консерватории. Его талант и мастерство позволяют оркестру раскрыть всю глубину и красоту музыкальных произведений.

Концерт «Музыкальные параллели» представит вам шедевры музыки от барокко до современных авторов. Великолепная площадка Консерватории имени Чайковского, с ее изысканной акустикой и уникальной атмосферой, станет идеальным местом для наслаждения звуками музыки.

Не упустите возможность окунуться в мир прекрасной музыки и испытать настоящие эмоции. Приобретайте билеты на нашем сайте и станьте частью этого уникального музыкального события. Насладитесь великолепным исполнением Камерного оркестра Московской консерватории и ощутите магию музыки вместе с нами.

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