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9 июня

Погружение в мир Шопена: фортепианный вечер с Ильёй Папояном в Консерватории Чайковского

16 июня в стенах знаменитой Консерватории имени Чайковского состоится концерт «Фортепианный вечер с Ильёй Папояном». Эта площадка, известная своей великолепной акустикой и исторической значимостью, станет идеальным местом для погружения в мир музыки Фредерика Шопена.

Илья Папоян, признанный виртуоз и тонкий интерпретатор, представит программу, целиком посвященную произведениям польского композитора. Его исполнение сочинений Шопена отличается глубокой эмоциональностью и уникальной интерпретацией, которая привлекает внимание слушателей по всему миру — от Бельгии до Японии.

В программе концерта прозвучат поздние поэтические миниатюры, такие как Баркарола ор. 60 и Ноктюрны ор. 62, а также грандиозная Соната № 3 си минор ор. 58. Особое место в вечере займут четыре Баллады — произведения, которые являются сердцевиной творчества Шопена.

Концерт будет состоять из двух отделений: первое откроется Баркаролой и завершится Балладой № 4, а второе начнется с Ноктюрнов и завершится драматичной Сонатой № 3. Такая последовательность позволит слушателям насладиться разнообразием настроений и глубиной музыкальных образов.

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Погрузитесь в мир гениальной музыки на концерте «Великий Шопен» в Московской государственной консерватории. Насладитесь виртуозным исполнением произведений Шопена под руководством маэстро Федосеева.

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22 января

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Испытайте величие Второй симфонии Малера в исполнении Теодора Курентзиса и оркестра musicAeterna. Присоединяйтесь к музыкальному празднику в Московской консерватории — атмосфера, которая вдохновляет. Узнайте больше о событии!

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Ближайшие мероприятия

16
пт, 19:00
октября

Инструментальная музыка

Времена года. Вивальди. Пьяццолла

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

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11
сб, 19:00
июля

Классика

Иван Бессонов

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

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6 июля 11 июля

Классика

IX Фестиваль «Летний вальс»

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

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