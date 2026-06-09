9 июня
Погружение в мир Шопена: фортепианный вечер с Ильёй Папояном в Консерватории Чайковского
16 июня в стенах знаменитой Консерватории имени Чайковского состоится концерт «Фортепианный вечер с Ильёй Папояном». Эта площадка, известная своей великолепной акустикой и исторической значимостью, станет идеальным местом для погружения в мир музыки Фредерика Шопена.
Илья Папоян, признанный виртуоз и тонкий интерпретатор, представит программу, целиком посвященную произведениям польского композитора. Его исполнение сочинений Шопена отличается глубокой эмоциональностью и уникальной интерпретацией, которая привлекает внимание слушателей по всему миру — от Бельгии до Японии.
В программе концерта прозвучат поздние поэтические миниатюры, такие как Баркарола ор. 60 и Ноктюрны ор. 62, а также грандиозная Соната № 3 си минор ор. 58. Особое место в вечере займут четыре Баллады — произведения, которые являются сердцевиной творчества Шопена.
Концерт будет состоять из двух отделений: первое откроется Баркаролой и завершится Балладой № 4, а второе начнется с Ноктюрнов и завершится драматичной Сонатой № 3. Такая последовательность позволит слушателям насладиться разнообразием настроений и глубиной музыкальных образов.
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