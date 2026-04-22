22 апреля
Концерт MusicAeterna в Москве: Погружение в мир Генделя с Теодором Курентзисом
Концерт оркестра MusicAeterna «Гендель» (Hændel) под управлением маэстро Теодора Курентзиса обещает стать одним из самых значимых музыкальных событий этой осени в Москве. Мероприятие пройдет в знаменитой Московской консерватории имени П. И. Чайковского, которая славится своей великолепной акустикой и исторической атмосферой.
В программе концерта — обновленная версия «Гендель» (Hændel) Церемония посвящения Георгу Фридриху Генделю», объединяющая фрагменты из английских ораторий и итальянских опер великого композитора эпохи Барокко. Эта антология театральной музыки прозвучит на исторических инструментах, что позволит зрителям полностью погрузиться в атмосферу времени создания произведений.
Под руководством Теодора Курентзиса оркестр и хор musicAeterna, а также артисты Академии им. Антона Рубинштейна, создадут уникальную музыкальную феерию. Драматургия концерта будет насыщена иллюзорностью и многоплановостью, характерными для барочной музыки, с особым вниманием к голосу и пространству.
28 апреля
Теодор Курентзис и MusicAeterna: Бетховен и Моцарт в Консерватории Чайковского
Погрузитесь в мир классической музыки с оркестром MusicAeterna под управлением Теодора Курентзиса. Насладитесь симфониями Бетховена и Моцарта в легендарной акустике Большого зала Консерватории им. Чайковского. Не пропустите это уникальное событие!
14 апреля
Концерт Ильи Папояна в Москве: Чайковский и Рахманинов в Консерватории
19 мая 2026 года в московской Консерватории имени Чайковского состоится концерт Ильи П�апояна. Насладитесь шедеврами Чайковского и Рахманинова в исполнении виртуозного пианиста и Московского симфонического оркестра под управлением Михаила Астафьева.
31 марта
Незабываемый концерт Аиды Гарифуллиной в Консерватории Чайковского
15 ноября в Москве не пропустите концерт Аиды Гарифуллиной в Консерватории Чайковского. Насладитесь шедеврами оперы в исполнении заслуженной артистки России и Российского национального оркестра. Количество мест ограничено!
28 февраля
Незабываемый вечер с шедеврами Шопена в Московской консерватории
Погрузитесь в мир гениальной музыки на концерте «Вел�икий Шопен» в Московской государственной консерватории. Насладитесь виртуозным исполнением произведений Шопена под руководством маэстро Федосеева.
4 февраля
Теодор Курентзис и musicAeterna исполнят Брамса и Куртага в Консерватории им. Чайковского
Теодор Курентзис, оркестр и хор musicAeterna представят программу «Брамс, Куртаг» в Консерватории им. Чайковского — масштабное музыкальное размышление о жизни, памяти и утешении.
31 января
Концерт «Великий Шопен» в Московской консерватории: погружение в мир классической музыки
Откройте для себя шедевры Шопена н�а концерте в Московской консерватории. Маэстро Федосеев и виртуозы Вишневский и Малинин подарят незабываемый вечер классической музыки. Не упустите шанс стать частью этого культурного события!
22 января
Теодор Курентзис и musicAeterna: вторая симфония Малера в Московской консерватории
Испытайте величие Второй симфонии Малера в исполнении Теодора Курентзиса и оркестра musicAeterna. Присоединяйтесь к музыкальному празднику в Московской консерватории — атмосфера, которая вдохновляет. Узнайте больше о событии!
10 декабря 2025
Теодор Курентзис и musicAeterna исполнят «Золушку» Прокофьева в Консерватории им. Чайковского
В Консерватории им. Чайковского прозвучит балет «Золушка» Сергея Прокофьева в исполнении Теодора Курентзиса и оркестра musicAeterna. На нашем сайте можно купить билеты на это незабываемое музыкальное событие.
7 декабря 2025
Незабываемый вечер с Борисом Березовским в Московской консерватории
Присоединяйтесь к волшебному новогоднему концерту в Московской консерватории им. Чайковского! Насладитесь выступлением Бориса Березовского и других мастеров музыки в историческом зале с уникальной акустикой.
6 декабря 2025
Теодор Курентзис и musicAeterna: Вагнер в Большом зале Консерватории
Погрузитесь в мир Рихарда Вагнера с Теодором Курентзисом и оркестром musicAeterna. В Большом зале Консерватории Чайковского прозвучит «Кольцо без слов» — симфоническая сюита, раскрывающая глубину вагнеровских гармоний.
