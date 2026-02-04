4 февраля
Теодор Курентзис и musicAeterna исполнят Брамса и Куртага в Консерватории им. Чайковского
В Консерватории имени Чайковского состоится концерт Теодора Курентзиса и musicAeterna «Брамс, Куртаг» — событие, объединяющее музыку разных эпох и эстетик. В программе прозвучат сочинения венгерского классика XX–XXI веков Дьёрдя Куртага и одно из самых значительных произведений романтической традиции — «Немецкий реквием» Иоганнеса Брамса. На сцену выйдут оркестр и хор musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса, а также солисты Ивета Симонян (сопрано) и Владислав Чижов (баритон).
Программа приурочена к 100-летию Дьёрдя Куртага и задумана как юбилейное приношение композитору. Его «Песни уныния и печали» на стихи русских поэтов — от Лермонтова до Цветаевой — и «Надгробие для Штефана» станут размышлением о бренности бытия, памяти и человеческой уязвимости. Музыка Куртага отличается предельной концентрацией, эмоциональной точностью и особым вниманием к слову, в том числе к русской поэзии, которая занимает важное место в его творчестве.
В диалоге с сочинениями Куртага прозвучит «Немецкий реквием» Иоганнеса Брамса — внелитургическое произведение, наполненное идеями утешения и надежды. Созданный под впечатлением от личной утраты, реквием стал одним из первых крупных триумфов композитора и до сих пор остаётся вершиной хорово-симфонического репертуара. Семь частей произведения выстраивают путь от скорби к светлому примирению, где на смену страху приходит вера в бессмертие.
Концерт Теодора Курентзиса и musicAeterna в Консерватории им. Чайковского обещает стать одним из самых значимых музыкальных событий сезона.
