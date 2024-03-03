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3 марта 2024

Уникальное музыкальное событие в Консерватории имени Чайковского!

Спешите приобрести билеты на уникальное музыкальное событие – концерт класса профессора Елены Ивановны Кузнецовой в прекрасной Консерватории имени Чайковского. Это событие, которое нельзя пропустить!

На этом концерте вас ждет удивительное исполнение студентами и ассистентами-стажерами класса профессора Кузнецовой на фортепиано. Их мастерство и талант поразят вас и оставят незабываемые впечатления.

Елена Кузнецова – истинная художественная индивидуальность, которая завоевала признание критиков и публики. Ее интерпретация музыки всегда безупречна и глубоко прочувствована. Ее выступление на Международном конкурсе музыкантов-исполнителей в Белграде в 1972 году оставило неизгладимое впечатление на прессу и зрителей.

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19 июня

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17 июня

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5 июня

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22 мая

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Откройте для себя магию живого исполнения с Академическим ансамблем Александрова в Московской консерватории. Классика и современность, мощные голоса и виртуозность ждут вас в сердце музыкальной столицы России.

10 мая

Оркестр musicAeterna и дирижера Теодор Курентзис в мае состоится в Консерватории им. П.И. Чайковского

Концерты оркестра musicAeterna под руководством Теодора Курентзиса в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского пройдут 17 и 18 мая 2025 года, и обещают стать знаковым событием для всех поклонников классической музыки.

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В середине мая Теодор Курентзис и musicAeterna дадут концерт в Московской консерватории им. П.И. Чайковского

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Ближайшие мероприятия

31
ср, 00:00
декабря

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5
сб, 19:00
июля

Оркестр

Рахманинов. Чайковский

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

13
вс, 19:00
июля

Оркестр

Большой джазовый оркестр Петра Востокова

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

8
пн, 19:00
сентября

Классика

Памяти А.Н. Селезнева

Консерватория им. Чайковского, Малый зал