3 марта 2024
Ритмы волнующей музыки: класс ударных инструментов выступит в Консерватории им. Чайковского
Уникальный концерт класса ударных инструментов состоится 30 марта в Малом зале Консерватории им. Чайковского. Это событие является особенным, так как специальный класс ударных инструментов открылся только в 1925 году, а первым советским педагогом стал К.М. Купинский, позднее ставший профессором Московской консерватории.
С 1955 года по 2018 год класс ударных инструментов возглавлял один из виднейших педагогов Московской школы ударных инструментов - Снегирев В.М. Среди его учеников такие известные академические музыканты-ударники, как Виктор Гришин, Анатолий Курашов, Валерий Барков и многие другие. В настоящее время все выше названные ученики профессора В.М. Снегирева работают на кафедре, передавая наработанные традиции своим ученикам.
Концерт класса ударных инструментов 30 марта представит уникальную возможность услышать выдающихся музыкантов, продолжающих традиции этого класса. Мероприятие пройдет в Малом зале Консерватории им. Чайковского, который славится своей прекрасной акустикой и уютной атмосферой.
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