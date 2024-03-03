3 марта 2024
Чайковский-гала: великолепное музыкальное событие в Консерватории имени Чайковского!
Уважаемые любители классической музыки! Приглашаем вас на незабываемое музыкальное событие - Чайковский-гала, которое состоится 31 марта в 14:00 в зале Консерватории имени Чайковского.
На этом великолепном концерте вас ждут выдающиеся исполнители. В числе них - лауреат XVII международного конкурса имени Чайковского, талантливый пианист Валентин Малинин. Он поразит вас своим виртуозным исполнением Концерта № 1 для фортепиано с оркестром.
Также в программе прозвучат фрагменты из балетов Чайковского, включая сюиту из "Лебединого озера". Вы сможете насладиться прекрасными мелодиями, такими как "Сцена", "Танец лебедей", "Испанский танец" и другие.
Второе отделение концерта будет посвящено другим известным произведениям Чайковского, таким как "Вальс" из балета "Спящая красавица", "Ромео и Джульетта" и грандиозная версия "1812 год" - Торжественная увертюра, исполняемая органом, хором и оркестром.
Мероприятие пройдет на прекрасной площадке - зале Консерватории имени Чайковского. Это историческое место, где звучали произведения самого Чайковского, создаст особую атмосферу и добавит волшебства в ваше восприятие музыки.
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Ждем вас на Чайковский-гале в Консерватории имени Чайковского 31 марта в 14:00!
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