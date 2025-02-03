Консерватория
+7 (499) 460-57-72

Билеты и бронирование

Корзина

3 февраля

Величие классики: Теодор Курентзис и musicAeterna в Консерватории им. Чайковского

14 и 15 марта 2025 года в стенах знаменитой Консерватории имени Чайковского состоится долгожданный концерт хора и оркестра musicAeterna под руководством выдающегося дирижера Теодора Курентзиса. Это событие обещает стать ярким культурным событием для всех ценителей классической музыки.

В программе концерта — Вторая симфония Густава Малера, известная как «Воскресение». Это произведение, насыщенное философскими и религиозными темами, требует участия большого исполнительского состава, включая хор и двух солисток. Симфония была впервые исполнена в 1895 году и с тех пор завоевала признание и любовь публики по всему миру. Особое внимание оркестр musicAeterna уделяет творчеству Малера, и под руководством Теодора Курентзиса его интерпретации приобретают особую глубину и эмоциональность.

Теодор Курентзис — не просто дирижер, но и основатель и художественный руководитель коллектива musicAeterna. Его карьера охватывает широкий спектр достижений, включая работу в Новосибирском театре оперы и балета, руководство Театром оперы и балета в Перми и участие в Дягилевском фестивале. Курентзис является обладателем множества наград, включая девять премий «Золотая Маска», премию KAIROS и другие международные отличия.

Концерт в Консерватории имени Чайковского — это уникальная возможность насладиться музыкой в исполнении одного из самых востребованных коллективов России. Оркестр musicAeterna известен своими инновационными подходами к исполнению как старинной, так и современной музыки. Не упустите шанс стать частью этого музыкального праздника. Купить билеты на концерт хора и оркестра musicAeterna. Дирижер Теодор Курентзис на нашем сайте, чтобы обеспечить себе место на этом исключительном мероприятии. Не откладывайте: купить билеты на нашем сайте и погрузиться в мир великих музыкальных шедевров.

Больше новостей

22 июня

Отмена концерта Валерии Гирко 9 июля в Консерватории им. Чайковского

Концерт Валерии Гирко, запланированный на 9 июля в Московской консерватории, отменен. Узнайте, как следить за новыми датами выступлений и оставаться в курсе изменений в программе. Поддержите молодую пианистку и не пропустите будущие события!

19 июня

Концерт Фам Нгок Занга в Консерватории Чайковского: виртуозная игра на престижной сцене Москвы

Погрузитесь в мир классической музыки с пианистом Фам Нгок Зангом в Большом зале Консерватории имени Чайковского. Оцените мастерство лауреата международных конкурсов и насладитесь его эмоциональным исполнением.

17 июня

Концерт Артёма Котова в Московской консерватории: классика и современность на одной сцене

11 июля в Московской консерватории Артём Котов и пианистка Наталья Игумнова исполнят шедевры Баха и Шоссона. Премьера произведения Н. Дроздовой станет изюминкой вечера. Не упустите шанс насладиться великолепной музыкой в историческом зале!

5 июня

Концерт Ивана Зиновьева перенесен на 21 июня

Концерт Ивана Зиновьева в Консерватории имени Чайковского перенесен на 21 июня 2025 года. Насладитесь произведениями Баха, Витта и Видора в сердце Москвы. Успейте запланировать свой вечер в мире классической музыки!

4 июня

Концерт Ивана Гаврикова в Московской консерватории: переносится на 26 июня

Концерт Ивана Гаврикова переносится на 26 июня в Московскую консерваторию имени Чайковского. Узнайте, как сохранить билеты и не пропустить выступление в легендарном зале. Подробности и обновления на нашем сайте.

22 мая

Концерт класса профессора М. В. Лидского отменён

Откройте для себя мир классической музыки на концерте в Большом зале Московской консерватории. Насладитесь выступлениями студентов профессора Лидского и поддержите молодых талантов. Не пропустите это уникальное событие!

22 мая

Концерт Александра Князева и Анастасии Гамалей-Воскресенской в Консерватории имени Чайковского: 2 февраля

Узнайте о переносе концерта выдающихся музыкантов Александра Князева и Анастасии Гамалей-Воскресенской в легендарной Консерватории имени Чайковского на 2 февраля 2026 года. Не пропустите уникальную возможность насладиться классической музыкой!

11 мая

Легендарный ансамбль Александрова в Большом зале консерватории: незабываемый вечер музыки

Откройте для себя магию живого исполнения с Академическим ансамблем Александрова в Московской консерватории. Классика и современность, мощные голоса и виртуозность ждут вас в сердце музыкальной столицы России.

10 мая

Оркестр musicAeterna и дирижера Теодор Курентзис в мае состоится в Консерватории им. П.И. Чайковского

Концерты оркестра musicAeterna под руководством Теодора Курентзиса в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского пройдут 17 и 18 мая 2025 года, и обещают стать знаковым событием для всех поклонников классической музыки.

23 апреля

В середине мая Теодор Курентзис и musicAeterna дадут концерт в Московской консерватории им. П.И. Чайковского

15 мая в Консерватории Чайковского в Москве пройдет важное событие для всех любителей классической музыки – концерт оркестра musicAeterna под руководством дирижера Теодора Курентзиса.

Ближайшие мероприятия

31
ср, 00:00
декабря

Сертификат

Подарочные сертификаты

Подарочный сертификат, Подарочный сертификат

5
сб, 19:00
июля

Оркестр

Рахманинов. Чайковский

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

13
вс, 19:00
июля

Оркестр

Большой джазовый оркестр Петра Востокова

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

8
пн, 19:00
сентября

Классика

Памяти А.Н. Селезнева

Консерватория им. Чайковского, Малый зал