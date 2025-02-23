23 февраля
Хор и оркестр musicAeterna совместно с Теодором Курентзисом выступят в Консерватории им. П.И. Чайковского
Курентзис создавал свой «musicAeterna», насчитывающий на данный момент почти сотню человек, ориентируясь на двухсоставную структуру европейских ансамблей старинной музыки: хор и оркестр. Это случилось в 2004 году в Новосибирске, потому новый тур, начатый маэстро с его музыкантами – юбилейный. Однако умение Курентзиса мыслить очень гибко привело к тому, что оркестр, хор и танцевальный коллектив стали универсальными коллективами, которые исполняют музыку разных стилей и жанров. После назначения Курентзиса художественным руководителем Пермского оперного театра (2011) «musicAeterna» стал частью театра, существуя параллельно со «старым» пермским оперным оркестром. В Пермской опере основатель оркестра и один из руководителей престижного Дягилевского фестиваля проработал вплоть до 2019 года, и, нарушив условия контракта, обязующие его занимать должность худрука до 2021 включительно, покинул Пермь и увез с собой своих музыкантов. В 2014 году он отказался от греческого подданства, и принял российское гражданство. Россия стала для дирижера по-настоящему родной страной, и половину музыкантов для своего коллектива он набрал именно здесь, на своей новой родине.
Но именно во времена работы в Пермской опере, Курентзис стал обращаться к симфониям Малера. Симфония «Воскресения» заняла особое место в творчестве дирижера, и по сей день концерты с малеровскими произведениями собирают аншлаги не только в нашей стране, но и за рубежом. Тема человеческих страданий обусловлена у Малера трагическим осознанием социальных противоречий эпохи, а во второй симфонии она достигла своего апогея – это траурное величественное полотно, в котором заданы ключевые вопросы бытия человеческого о страхе смерти, поиске бога, и обретении высшей силы и воли внутри себя.
Концерты Теодора Курентзиса в Милане со второй симфонией Малера уже запланированы на 26 и 27 марта 2025 года. Концерты состоятся в зале «Auditorio Nacional de Música», и это едва ли не самое ожидаемое мадридское событие сезона, ведь в Милане Курентзис уже выступал не раз, и всякий раз собирал аншлаги.
Билеты на концерт хора и оркестра musicAeterna. Дирижер Теодор Курентзис в Консерватории им. Чайковского – возможность услышать одно из сложнейших и красивейших произведений австрийского композитора.
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