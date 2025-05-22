22 мая
Концерт Александра Князева и Анастасии Гамалей-Воскресенской в Консерватории имени Чайковского: 2 февраля
Концерт выдающихся музыкантов Александра Князева и Анастасии Гамалей-Воскресенской, запланированный в Консерватории имени Чайковского, переносится с 27 мая на 2 февраля 2026 года. Это событие обещает стать ярким музыкальным вечером, который пройдет в стенах одного из самых престижных концертных залов страны.
Консерватория имени Чайковского, расположенная в самом сердце Москвы, славится своей историей и великолепной акустикой. Это место стало домом для многих известных исполнителей и композиторов, и каждый концерт здесь — это настоящее событие для ценителей классической музыки.
Александр Князев — признанный мастер виолончели, чьи выступления всегда вызывают восторг у публики. Его талант и виртуозность делают каждый концерт незабываемым. Анастасия Гамалей-Воскресенская, пианистка с мировым именем, известна своим глубоким пониманием музыки и уникальной манерой исполнения. Совместное выступление этих двух артистов обещает подарить слушателям незабываемые впечатления.
Для тех, кто не хочет упустить возможность насладиться этим музыкальным вечером, важно заранее позаботиться о билетах. Купить билеты на нашем сайте можно уже сейчас. Это обеспечивает вам место на концерте и возможность прикоснуться к высокому искусству.
Не упустите шанс стать частью этого события. Купить билеты на концерт Александра Князева, Анастасии Гамалей-Воскресенской на нашем сайте — это простой способ обеспечить себе вечер в компании великих музыкантов в легендарной Консерватории имени Чайковского.
Больше новостей
22 июня
Отмена концерта Валерии Гирко 9 июля в Консерватории им. Чайковского
Концерт Валерии Гирко, запланированный на 9 июля в Московской консерватории, отменен. Узнайте, как следить за новыми датами выступлений и оставаться в курсе изменений в программе. Поддержите молодую пианистку и не пропустите будущие события!
19 июня
Концерт Фам Нгок Занга в Консерватории Чайковского: виртуозная игра на престижной сцене Москвы
Погрузитесь в мир классической музыки с пианистом Фам Нгок Зангом в Большом зале Консерватории имени Чайковского. Оцените мастерство лауреата международных конкурсов и насладитесь его эмоциональным исполнением.
17 июня
Концерт Артёма Котова в Московской консерватории: классика и современность на одной сцене
11 июля в Московской консерватории Артём Котов и пианистка Наталья Игумнова исполнят шедевры Баха и Шоссона. Премьера произведения Н. Дроздовой станет изюминкой вечера. Не упустите шанс насладиться великолепной музыкой в историческом зале!
5 июня
Концерт Ивана Зиновьева перенесен на 21 июня
Концерт Ивана Зиновьева в Консерватории имени Чайковского перенесен на 21 июня 2025 года. Насладитесь произведениями Баха, Витта и Видора в сердце Москвы. Успейте запланировать свой вечер в мире классической музыки!
4 июня
Концерт Ивана Гаврикова в Московской консерватории: переносится на 26 июня
Концерт Ивана Гаврикова переносится на 26 июня в Московскую консерваторию имени Чайковского. Узнайте, как сохранить билеты и не пропустить выступление в легендарном зале. Подробности и обновления на нашем сайте.
22 мая
Концерт класса профессора М. В. Лидского отменён
Откройте для себя мир классической музыки на концерте в Большом зале Московской консерватории. Насладитесь выступлениями студентов профессора Лидского и поддержите молодых талантов. Не пропустите это уникальное событие!
11 мая
Легендарный ансамбль Александрова в Большом зале консерватории: незабываемый вечер музыки
Откройте для себя магию живого исполнения с Академическим ансамблем Александрова в Московской консерватории. Классика и современность, мощные голоса и виртуозность ждут вас в сердце музыкальной столицы России.
10 мая
Оркестр musicAeterna и дирижера Теодор Курентзис в мае состоится в Консерватории им. П.И. Чайковского
Концерты оркестра musicAeterna под руководством Теодора Курентзиса в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского пройдут 17 и 18 мая 2025 года, и обещают стать знаковым событием для всех поклонников классической музыки.
23 апреля
В середине мая Теодор Курентзис и musicAeterna дадут концерт в Московской консерватории им. П.И. Чайковского
15 мая в Консерватории Чайковского в Москве пройдет важное событие для всех любителей классической музыки – концерт оркестра musicAeterna под руководством дирижера Теодора Курентзиса.
16 апреля
Теодор Курентзис и musicAeterna в Консерватории: Чайковский и Штраус в великом музыкальном диалоге
Испытайте величие классической музыки в Консерватории имени Чайковского! Теодор Курентзис и оркестр musicAeterna представят Пятую симфонию Чайковского и «Четыре последние песни» Штрауса. Не пропустите это уникальное событие в сердце Москвы!
Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал