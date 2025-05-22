22 мая
Концерт класса профессора М. В. Лидского отменён
Вечер классической музыки обещает стать незабываемым событием для ценителей искусства. Концерт класса профессора М. В. Лидского пройдет в стенах Московской консерватории, где талантливые ученики под руководством заслуженного работника культуры Российской Федерации представят свои достижения.
Михаил Викторович Лидский, известный российский пианист и педагог, с ранних лет посвятил свою жизнь музыке. Его путь начался в музыкальной школе имени Гнесиных, а впоследствии он продолжил обучение в Институте имени Гнесиных. С тех пор его карьера стремительно развивается: выступления на престижных сценах Москвы и других городов России стали неотъемлемой частью его творческой жизни.
Концертная программа включает произведения классической музыки, которые исполнят студенты класса профессора Лидского. Это уникальная возможность услышать молодых музыкантов, чьи выступления уже заслужили признание публики и критиков.
иятие пройдет в Большом зале Московской консерватории — месте, где царит атмосфера вдохновения и творчества. Зал с богатой историей и великолепной акустикой станет идеальной площадкой для демонстрации мастерства юных исполнителей.
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Приходите на концерт класса профессора М. В. Лидского и окунитесь в мир классической музыки вместе с нами!
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