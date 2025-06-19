19 июня
Концерт Фам Нгок Занга в Консерватории Чайковского: виртуозная игра на престижной сцене Москвы
Приглашаем вас на концерт выдающегося пианиста Фам Нгок Занга, который состоится в Консерватории имени Чайковского. Это событие станет настоящим праздником для ценителей классической музыки. Фам Нгок Занг, родившийся в музыкальной семье и получивший образование в Национальной музыкальной академии в Ханое, продолжает совершенствовать своё мастерство в Московской консерватории под руководством доцента Э.А. Карпуховой.
Концерт пройдет на одной из самых престижных площадок Москвы — в Большом зале Консерватории имени Чайковского. Этот зал известен своей великолепной акустикой и богатой историей, что делает каждое выступление здесь особенным событием. Не упустите возможность насладиться виртуозной игрой пианиста, который уже завоевал признание на международной арене, выступая в таких странах, как Хорватия, Франция, Германия и Япония.
Фам Нгок Занг активно участвует в конкурсах и фестивалях, и его достижения говорят сами за себя: в декабре 2024 года он получил вторую премию на XXIX международном конкурсе молодых пианистов в Самаре. Его выступления всегда наполнены глубокой эмоциональностью и техническим совершенством.
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