31 января
Концерт «Великий Шопен» в Московской консерватории: погружение в мир классической музыки
Концерт «Великий Шопен» состоится в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, одном из самых престижных музыкальных учреждений России. Это событие обещает стать настоящим праздником для всех ценителей классической музыки. На сцене выступит Государственный академический Большой симфонический оркестр имени Чайковского под руководством маэстро Владимира Федосеева.
Музыкальный вечер проведут Арсентий Ткаченко и Олег Худяков, а виртуозные исполнители Владимир Вишневский и Валентин Малинин исполнят шедевры Фредерика Шопена: Концерт для фортепиано с оркестром № 1 ми минор и Концерт для фортепиано с оркестром № 2 фа минор. Эти произведения давно завоевали сердца слушателей по всему миру своей глубиной и эмоциональностью.
Московская государственная консерватория, основанная в 1866 году, известна своим вкладом в развитие музыкального искусства и является местом проведения многих значимых культурных мероприятий. Ее залы славятся превосходной акустикой, что делает каждое выступление здесь незабываемым.
Для тех, кто хочет стать частью этого музыкального события, есть возможность купить билеты на нашем сайте.
Больше новостей
Ближайшие мероприятия
Инструментальная музыка
Времена года. Вивальди. Пьяццолла
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Сертификат
Подарочные сертификаты
Gift certificate, Подарочный сертификат
Классика
Карл Орф. Кармина Бурана
Консерватория им. Чайковского, Большой зал