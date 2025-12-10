10 декабря 2025
Теодор Курентзис и musicAeterna исполнят «Золушку» Прокофьева в Консерватории им. Чайковского
Зимой 2025 года Теодор Курентзис вместе с оркестром musicAeterna вновь возвращаются к одному из самых любимых произведений — балету Сергея Прокофьева «Золушка». Этот спектакль, наполненный поэтичной музыкой и яркими оркестровыми красками, рассказывает вечную историю о добре, любви и чудесной реализации мечты. Зрители вновь смогут окунуться в атмосферу сказки, где каждый звук оркестра оживляет героев и события на сцене.
Премьера «Золушки» в Новосибирске в 2006 году уже отметилась большим успехом: постановка хореографа Константина Симонова получила «Золотую маску» как лучший балет, а сам Теодор Курентзис был удостоен специальной премии жюри. В 2016 году Курентзис вернулся к «Золушке» вместе с хореографом Алексеем Мирошниченко в Перми — городе, где Прокофьев работал над музыкой к балету в 1943 году. Спектакль Пермского театра оперы и балета был отмечен тремя «Золотыми масками», а критики особо выделяли оркестр как равноправного участника постановки.
Балет «Золушка» Прокофьева сочетает традиционные балетные вариации, адажио и придворные танцы XVIII века с глубоким драматизмом и живыми характерами героев. Композитор стремился передать внутренний мир персонажей, чтобы зритель мог сопереживать их радостям и невзгодам. Оркестр musicAeterna под управлением Курентзиса исполняет музыку целиком, сохраняя драматическую канву и богатство эмоций, что делает концерт уникальным и полным погружением в музыкальный сюжет.
Концерт в Консерватории им. Чайковского станет ярким событием зимнего сезона, где профессионализм музыкантов, точность дирижирования и глубина музыкальной интерпретации создадут незабываемую атмосферу. Звуки оркестра перенесут слушателей в мир, где добро всегда побеждает, любовь торжествует, а музыка Прокофьева остаётся вечной и вдохновляющей.
28 апреля
Теодор Курентзис и MusicAeterna: Бетховен и Моцарт в Консерватории Чайковского
Погрузитесь в мир классической музыки с оркестром MusicAeterna под управлением Теодора Курентзиса. Насладитесь симфониями Бетховена и Моцарта в легендарной акустике Большого зала Консерватории им. Чайковского. Не пропустите это уникальное событие!
22 апреля
Концерт MusicAeterna в Москве: Погружение в мир Генделя с Теодором Курентзисом
Не пропустите уникальный концерт оркестра MusicAeterna под управлением Теодора Курентзиса в Московской консерватории. Окунитесь в атмосферу барочной музыки с обновлённой версией «Гендель (Hændel). Церемония посвящения».
14 апреля
Концерт Ильи Папояна в Москве: Чайковский и Рахманинов в Консерватории
19 мая 2026 года в московской Консерватории имени Чайковского состоится концерт Ильи Папояна. Насладитесь шедеврами Чайковского и Рахманинова в исполнении виртуозного пианиста и Московского симфонического оркестра под управлением Михаила Астафьева.
31 марта
Незабываемый концерт Аиды Гарифуллиной в Консерватории Чайковского
15 ноября в Москве не пропустите концерт Аиды Гарифуллиной в Консерватории Чайковского. Насладитесь шедеврами оперы в исполнении заслуженной артистки России и Российского национального оркестра. Количество мест ограничено!
28 февраля
Незабываемый вечер с шедеврами Шопена в Московской консерватории
Погрузитесь в мир гениальной музыки на концерте «Великий Шопен» в Московской государственной консерватории. Насладитесь виртуозным исполнением произведений Шопена под руководством маэстро Федосеева.
4 февраля
Теодор Курентзис и musicAeterna исполнят Брамса и Куртага в Консерватории им. Чайковского
Теодор Курентзис, оркестр и хор musicAeterna представят программу «Брамс, Куртаг» в Консерватории им. Чайковского — масштабное музыкальное размышление о жизни, памяти и утешении.
31 января
Концерт «Великий Шопен» в Московской консерватории: погружение в мир классической музыки
Откройте для себя шедевры Шопена на концерте в Московской консерватории. Маэстро Федосеев и виртуозы Вишневский и Малинин подарят незабываемый вечер классической музыки. Не упустите шанс стать частью этого культурного события!
22 января
Теодор Курентзис и musicAeterna: вторая симфония �Малера в Московской консерватории
Испытайте величие Второй симфонии Малера в исполнении Теодора Курентзиса и оркестра musicAeterna. Присоединяйтесь к музыкальному празднику в Московской консерватории — атмосфера, которая вдохновляет. Узнайте больше о событии!
7 декабря 2025
Незабываемый вечер с Борисом Березовским в Московской консерватории
Присоединяйтесь к волшебному новогоднему концерту в Московской консерватории им. Чайковского! Насладитесь выступлением Бориса Березовского и других мастеров музыки в историческом зале с уникальной акустикой.
6 декабря 2025
Теодор Курентзис и musicAeterna: Вагнер в Большом зале Консерватории
Погрузитесь в мир Рихарда Вагнера с Теодором Курентзисом и оркестром musicAeterna. В Большом зале Консерватории Чайковского прозвучит «Кольцо без слов» — симфоническая сюита, раскрывающая глубину вагнеровских гармоний.
