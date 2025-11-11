11 ноября 2025
Погружение в Вагнера: Теодор Курентзис и MusicAeterna в Консерватории им. Чайковского
Концерт Теодора Курентзиса и оркестра MusicAeterna «Кольцо без слов» в Консерватории им. Чайковского обещает стать незабываемым событием для ценителей классической музыки. В исполнении прозвучит симфоническая сюита, составленная Лорином Маазелем в 1987 году, которая охватывает весь цикл «Кольцо Нибелунга» Рихарда Вагнера всего за 70 минут.
Консерватория им. Чайковского, расположенная в самом сердце Москвы, известна своим великолепным акустическим залом, который станет идеальной площадкой для этого музыкального путешествия. Здесь каждый звук обретает особую глубину и выразительность, позволяя слушателям полностью погрузиться в вагнеровский мир.
Маазель мастерски соединил основные лейтмотивы тетралогии, от вступления к «Золоту Рейна» до финальных аккордов «Гибели богов». В его интерпретации знаменитые симфонические картины, такие как «Полет валькирий» и «Траурный марш на смерть Зигфрида», обретают новое звучание благодаря инструментальной замене вокальных партий. Это позволяет фокусироваться на оркестровом исполнении и ощутить всю мощь и красоту вагнеровской музыки.
Теодор Курентзис и оркестром MusicAeterna.
28 апреля
Теодор Курентзис и MusicAeterna: Бетховен и Моцарт в Консерватории Чайковского
Погрузитесь в мир классической музыки с оркестром MusicAeterna под управлением Теодора Курентзиса. Насладитесь симфониями Бетховена и Моцарта в легендарной акустике Большого зала Консерватории им. Чайковского.
22 апреля
Концерт MusicAeterna в Москве: Погружение в мир Генделя с Теодором Курентзисом
Уникальный концерт оркестра MusicAeterna под управлением Теодора Курентзиса в Московской консерватории с обновлённой версией «Гендель (Hændel). Церемония посвящения».
14 апреля
Концерт Ильи Папояна в Москве: Чайковский и Рахманинов в Консерватории
19 мая 2026 года в московской Консерватории имени Чайковского состоится концерт Ильи Папояна. Насладитесь шедеврами Чайковского и Рахманинова в исполнении виртуозного пианиста и Московского симфонического оркестра под управлением Михаила Астафьева.
31 марта
Незабываемый концерт Аиды Гарифуллиной в Консерватории Чайковского
15 ноября в Москве концерт Аиды Гарифуллиной в Консерватории Чайковского. Шедевры оперы в исполнении заслуженной артистки России и Российского национального оркестра.
28 февраля
Незабываемый вечер с шедеврами Шопена в Московской консерватории
Концерт «Великий Шопен» в Московской государственной консерватории. Произведения Шопена под руководством маэстро Федосеева.
4 февраля
Теодор Курентзис и musicAeterna исполнят Брамса и Куртага в Консерватории им. Чайковского
Теодор Курентзис, оркестр и хор musicAeterna представят программу «Брамс, Куртаг» в Консерватории им. Чайковского — масштабное музыкальное размышление о жизни, памяти и утешении.
31 января
Концерт «Великий Шопен» в Московской консерватории: погружение в мир классической музыки
Шедевры Шопена на концерте в Московской консерватории. Маэстро Федосеев и виртуозы Вишневский и Малинин.
22 января
Теодор Курентзис и musicAeterna: вторая симфония �Малера в Московской консерватории
Вторая симфония Малера в исполнении Теодора Курентзиса и оркестра musicAeterna в Московской консерватории.
10 декабря 2025
Теодор Курентзис и musicAeterna исполнят «Золушку» Прокофьева в Консерватории им. Чайковского
В Консерватории им. Чайковского прозвучит балет «Золушка» Сергея Прокофьева в исполнении Теодора Курентзиса и оркестра musicAeterna.
7 декабря 2025
Незабываемый вечер с Борисом Березовским в Московской консерватории
Новогодний концерт в Московской консерватории им. Чайковского с выступлением Бориса Березовского.
