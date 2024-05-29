29 мая 2024
IX Фестиваль «Летний вальс» в Консерватории им. Чайковского: насладитесь шедеврами классической музыки
24 июня в стенах знаменитой Московской консерватории им. П.И. Чайковского состоится долгожданный IX Фестиваль «Летний вальс». Это событие, ставшее уже традиционным, завоевало сердца москвичей и гостей столицы. В теплые летние вечера ничто не может сравниться с атмосферой живой музыки, исполняемой на одной из самых престижных музыкальных площадок России.
Консерватория им. Чайковского, известная своим великолепным акустическим залом и богатой историей, вновь распахнет свои двери для любителей классической музыки. В этом году фестиваль обещает удивить зрителей разнообразной программой, включающей популярные произведения из кинофильмов, театральных спектаклей и оперетт. В исполнении талантливых музыкантов прозвучат бессмертные хиты Моцарта, Шостаковича, Хачатуряна и других великих композиторов.
Участниками фестиваля станут известные исполнители и молодые таланты, чьи имена уже стали символом высокого музыкального искусства. Среди них можно отметить оркестр Московской консерватории, который подарит зрителям незабываемые эмоции и впечатления.
Не упустите возможность окунуться в мир классической музыки и насладиться шедеврами, которые будут звучать в этот вечер. Чтобы стать частью этого уникального события, рекомендуем приобрести билеты заранее.
IX Фестиваль «Летний вальс» — это не просто концерт, это настоящий праздник музыки, который объединяет людей разных поколений и вкусов. Присоединяйтесь к этому музыкальному торжеству и подарите себе и своим близким незабываемый вечер в компании великих композиторов и талантливых исполнителей.
Купить билеты на IX Фестиваль «Летний вальс» можно уже сейчас. Не откладывайте, ведь количество мест ограничено!
Больше новостей
22 июня
Отмена концерта Валерии Гирко 9 июля в Консерватории им. Чайковского
Концерт Валерии Гирко, запланированный на 9 июля в Московской консерватории, отменен. Узнайте, как следить за новыми датами выступлений и оставаться в курсе изменений в программе. Поддержите молодую пианистку и не пропустите будущие события!
19 июня
Концерт Фам Нгок Занга в Консерватории Чайковского: виртуозная игра на престижной сцене Москвы
Погрузитесь в мир классической музыки с пианистом Фам Нгок Зангом в Большом зале Консерватории имени Чайковского. Оцените мастерство лауреата международных конкурсов и насладитесь его эмоциональным исполнением.
17 июня
Концерт Артёма Котова в Московской консерватории: классика и современность на одной сцене
11 июля в Московской консерватории Артём Котов и пианистка Наталья Игумнова исполнят шедевры Баха и Шоссона. Премьера произведения Н. Дроздовой станет изюминкой вечера. Не упустите шанс насладиться великолепной музыкой в историческом зале!
5 июня
Концерт Ивана Зиновьева перенесен на 21 июня
Концерт Ивана Зиновьева в Консерватории имени Чайковского перенесен на 21 июня 2025 года. Насладитесь произведениями Баха, Витта и Видора в сердце Москвы. Успейте запланировать свой вечер в мире классической музыки!
4 июня
Концерт Ивана Гаврикова в Московской консерватории: переносится на 26 июня
Концерт Ивана Гаврикова переносится на 26 июня в Московскую консерваторию имени Чайковского. Узнайте, как сохранить билеты и не пропустить выступление в легендарном зале. Подробности и обновления на нашем сайте.
22 мая
Концерт класса профессора М. В. Лидского отменён
Откройте для себя мир классической музыки на концерте в Большом зале Московской консерватории. Насладитесь выступлениями студентов профессора Лидского и поддержите молодых талантов. Не пропустите это уникальное событие!
22 мая
Концерт Александра Князева и Анастасии Гамалей-Воскресенской в Консерватории имени Чайковского: 2 февраля
Узнайте о переносе концерта выдающихся музыкантов Александра Князева и Анастасии Гамалей-Воскресенской в легендарной Консерватории имени Чайковского на 2 февраля 2026 года. Не пропустите уникальную возможность насладиться классической музыкой!
11 мая
Легендарный ансамбль Александрова в Большом зале консерватории: незабываемый вечер музыки
Откройте для себя магию живого исполнения с Академическим ансамблем Александрова в Московской консерватории. Классика и современность, мощные голоса и виртуозность ждут вас в сердце музыкальной столицы России.
10 мая
Оркестр musicAeterna и дирижера Теодор Курентзис в мае состоится в Консерватории им. П.И. Чайковского
Концерты оркестра musicAeterna под руководством Теодора Курентзиса в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского пройдут 17 и 18 мая 2025 года, и обещают стать знаковым событием для всех поклонников классической музыки.
23 апреля
В середине мая Теодор Курентзис и musicAeterna дадут концерт в Московской консерватории им. П.И. Чайковского
15 мая в Консерватории Чайковского в Москве пройдет важное событие для всех любителей классической музыки – концерт оркестра musicAeterna под руководством дирижера Теодора Курентзиса.
Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Мал�ый зал