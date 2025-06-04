4 июня
Концерт Ивана Гаврикова в Московской консерватории: переносится на 26 июня
Концерт Ивана Гаврикова, который должен был состояться 21 июня в стенах знаменитой Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, переносится на 26 июня. Это изменение связано с организационными обстоятельствами, и мы приносим извинения за возможные неудобства.
Московская консерватория имени Чайковского — это одна из самых престижных музыкальных площадок России, известная своим великолепным акустическим залом и богатой историей. Здесь выступали многие выдающиеся музыканты и композиторы мирового уровня. Концерт Ивана Гаврикова обещает стать ярким событием сезона, привлекая внимание как поклонников классической музыки, так и широкой публики.
Для всех, кто уже приобрел билеты на концерт 21 июня, сохраняется возможность посетить мероприятие 26 июня. Ваши билеты остаются действительными на новую дату. Если вы еще не успели купить билеты на концерт Ивана Гаврикова на наш сайт, рекомендуем сделать это заранее, чтобы не упустить шанс насладиться выступлением талантливого музыканта в легендарной обстановке консерватории.
Желающие приобрести билеты могут сделать это на нашем сайте. Мы предлагаем удобный интерфейс для выбора мест и оформления покупки. Следите за обновлениями и новостями о концерте Ивана Гаврикова в наших социальных сетях и на сайте.
Еще раз благодарим за понимание и надеемся увидеть вас на концерте в новой дате — 26 июня.
Больше новостей
22 июня
Отмена концерта Валерии Гирко 9 июля в Консерватории им. Чайковского
Концерт Валерии Гирко, запланированный на 9 июля в Московской консерватории, отменен. Узнайте, как следить за новыми датами выступлений и оставаться в курсе изменений в программе. Поддержите молодую пианистку и не пропустите будущие события!
19 июня
Концерт Фам Нгок Занга в Консерватории Чайковского: виртуозная игра на престижной сцене Москвы
Погрузитесь в мир классической музыки с пианистом Фам Нгок Зангом в Большом зале Консерватории имени Чайковского. Оцените мастерство лауреата международных конкурсов и насладитесь его эмоциональным исполнением.
17 июня
Концерт Артёма Котова в Московской консерватории: классика и современность на одной сцене
11 июля в Московской консерватории Артём Котов и пианистка Наталья Игумнова исполнят шедевры Баха и Шоссона. Премьера произведения Н. Дроздовой станет изюминкой вечера. Не упустите шанс насладиться великолепной музыкой в историческом зале!
5 июня
Концерт Ивана Зиновьева перенесен на 21 июня
Концерт Ивана Зиновьева в Консерватории имени Чайковского перенесен на 21 июня 2025 года. Насладитесь произведениями Баха, Витта и Видора в сердце Москвы. Успейте запланировать свой вечер в мире классической музыки!
22 мая
Концерт класса профессора М. В. Лидского отменён
Откройте для себя мир классической музыки на концерте в Большом зале Московской консерватории. Насладитесь выступлениями студентов профессора Лидского и поддержите молодых талантов. Не пропустите это уникальное событие!
22 мая
Концерт Александра Князева и Анастасии Гамалей-Воскресенской в Консерватории имени Чайковского: 2 февраля
Узнайте о переносе концерта выдающихся музыкантов Александра Князева и Анастасии Гамалей-Воскресенской в легендарной Консерватории имени Чайковского на 2 февраля 2026 года. Не пропустите уникальную возможность насладиться классической музыкой!
11 мая
Легендарный ансамбль Александрова в Большом зале консерватории: незабываемый вечер музыки
Откройте для себя магию живого исполнения с Академическим ансамблем Александрова в Московской консерватории. Классика и современность, мощные голоса и виртуозность ждут вас в сердце музыкальной столицы России.
10 мая
Оркестр musicAeterna и дирижера Теодор Курентзис в мае состоится в Консерватории им. П.И. Чайковского
Концерты оркестра musicAeterna под руководством Теодора Курентзиса в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского пройдут 17 и 18 мая 2025 года, и обещают стать знаковым событием для всех поклонников классической музыки.
23 апреля
В середине мая Теодор Курентзис и musicAeterna дадут концерт в Московской консерватории им. П.И. Чайковского
15 мая в Консерватории Чайковского в Москве пройдет важное событие для всех любителей классической музыки – концерт оркестра musicAeterna под руководством дирижера Теодора Курентзиса.
16 апреля
Теодор Курентзис и musicAeterna в Консерватории: Чайковский и Штраус в великом музыкальном диалоге
Испытайте величие классической музыки в Консерватории имени Чайковского! Теодор Курентзис и оркестр musicAeterna представят Пятую симфонию Чайковского и «Четыре последние песни» Штрауса. Не пропустите это уникальное событие в сердце Москвы!
Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал