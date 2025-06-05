5 июня
Концерт Ивана Зиновьева перенесен на 21 июня
Концерт Ивана Зиновьева в Консерватории имени Чайковского перенесен с 26 июня 2025 года на 21 июня 2025 года. Это событие обещает стать важным культурным мероприятием для всех ценителей классической музыки. Консерватория имени П. И. Чайковского, расположенная в сердце Москвы, известна своей богатой историей и великолепной акустикой, что делает её идеальной площадкой для проведения концертов такого уровня.
В программе концерта прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, включая знаменитую Чакону из Партиты ре минор, BWV 1004, Фугу соль минор, BWV 131a и другие шедевры великого композитора. Также будут исполнены произведения Кристиана Фридриха Витта и Шарля-Мари Видора, что добавит разнообразия в музыкальную палитру вечера.
Для тех, кто хочет насладиться этим музыкальным событием, важно учесть изменения в дате проведения концерта. Купить билеты на нашем сайте можно уже сейчас. Это позволит вам гарантировать себе место на одном из самых ожидаемых концертов года.
Концерт Ивана Зиновьева обещает стать настоящим праздником для всех любителей классической музыки. Не упустите возможность услышать живое исполнение великих произведений в исполнении талантливого музыканта. Купить билеты на нашем сайте можно быстро и удобно, что позволит вам спланировать свое время и насладиться великолепной музыкой в уютной атмосфере Консерватории имени Чайковского.
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Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
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Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал