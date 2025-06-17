17 июня
Концерт Артёма Котова в Московской консерватории: классика и современность на одной сцене
Концерт Артёма Котова перенесён на 11 июля, и это событие обещает стать настоящим праздником для любителей классической музыки. Московская консерватория, известная своей великолепной акустикой и историческим значением, станет местом проведения этого музыкального вечера. Зал, где выступали величайшие музыканты мира, готов принять гостей и подарить им незабываемые впечатления.
Артём Котов, талантливый скрипач и ассистент-стажёр Московской консерватории под руководством профессора В. М. Иванова, представит публике программу, которая сочетает в себе классику и современность. В сопровождении пианистки Натальи Игумновой он исполнит произведения И.С. Баха, включая знаменитую Чакону из Партиты № 2 для скрипки соло и Концерт № 2 для скрипки с оркестром. Также в программе — Поэма Э. Шоссона и премьера произведения Н. Дроздовой «Одержимый».
Для тех, кто ценит высокое искусство и стремится прикоснуться к прекрасному, этот концерт станет отличной возможностью провести вечер в компании вдохновляющей музыки. Купить билеты на нашем сайте можно уже сейчас — не упустите шанс стать частью этого события.
Не пропустите возможность услышать живое исполнение шедевров классической музыки в одном из самых престижных залов страны. Обеспечьте себе место на этом замечательном концерте заранее.
Больше новостей
22 июня
Отмена концерта Валерии Гирко 9 июля в Консерватории им. Чайковского
Концерт Валерии Гирко, запланированный на 9 июля в Московской консерватории, отменен. Узнайте, как следить за новыми датами выступлений и оставаться в курсе изменений в программе. Поддержите молодую пианистку и не пропустите будущие события!
19 июня
Концерт Фам Нгок Занга в Консерватории Чайковского: виртуозная игра на престижной сцене Москвы
Погрузитесь в мир классической музыки с пианистом Фам Нгок Зангом в Большом зале Консерватории имени Чайковского. Оцените мастерство лауреата международных конкурсов и насладитесь его эмоциональным исполнением.
5 июня
Концерт Ивана Зиновьева перенесен на 21 июня
Концерт Ивана Зиновьева в Консерватории имени Чайковского перенесен на 21 июня 2025 года. Насладитесь произведениями Баха, Витта и Видора в сердце Москвы. Успейте запланировать свой вечер в мире классической музыки!
4 июня
Концерт Ивана Гаврикова в Московской консерватории: переносится на 26 июня
Концерт Ивана Гаврикова переносится на 26 июня в Московскую консерваторию имени Чайковского. Узнайте, как сохранить билеты и не пропустить выступление в легендарном зале. Подробности и обновления на нашем сайте.
22 мая
Концерт класса профессора М. В. Лидского отменён
Откройте для себя мир классической музыки на концерте в Большом зале Московской консерватории. Насладитесь выступлениями студентов профессора Лидского и поддержите молодых талантов. Не пропустите это уникальное событие!
22 мая
Концерт Александра Князева и Анастасии Гамалей-Воскресенской в Консерватории имени Чайковского: 2 февраля
Узнайте о переносе концерта выдающихся музыкантов Александра Князева и Анастасии Гамалей-Воскресенской в легендарной Консерватории имени Чайковского на 2 февраля 2026 года. Не пропустите уникальную возможность насладиться классической музыкой!
11 мая
Легендарный ансамбль Александрова в Большом зале консерватории: незабываемый вечер музыки
Откройте для себя магию живого исполнения с Академическим ансамблем Александрова в Московской консерватории. Классика и современность, мощные голоса и виртуозность ждут вас в сердце музыкальной столицы России.
10 мая
Оркестр musicAeterna и дирижера Теодор Курентзис в мае состоится в Консерватории им. П.И. Чайковского
Концерты оркестра musicAeterna под руководством Теодора Курентзиса в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского пройдут 17 и 18 мая 2025 года, и обещают стать знаковым событием для всех поклонников классической музыки.
23 апреля
В середине мая Теодор Курентзис и musicAeterna дадут концерт в Московской консерватории им. П.И. Чайковского
15 мая в Консерватории Чайковского в Москве пройдет важное событие для всех любителей классической музыки – концерт оркестра musicAeterna под руководством дирижера Теодора Курентзиса.
16 апреля
Теодор Курентзис и musicAeterna в Консерватории: Чайковский и Штраус в великом музыкальном диалоге
Испытайте величие классической музыки в Консерватории имени Чайковского! Теодор Курентзис и оркестр musicAeterna представят Пятую симфонию Чайковского и «Четыре последние песни» Штрауса. Не пропустите это уникальное событие в сердце Москвы!
Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, М�алый зал