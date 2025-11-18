18 ноября 2025
Погружение в мир Вагнера: концерт «Кольцо без слов» с Теодором Курентзисом в Москве
Дирижер Теодор Курентзис и оркестр musicAeterna представят концерт «Кольцо без слов» в Большом зале Московской консерватории имени П.И. Чайковского. Это событие обещает стать настоящим праздником для ценителей классической музыки.
Концерт предлагает слушателям погрузиться в мир Рихарда Вагнера через его тетралогию «Кольцо Нибелунга», представленную в формате симфонической сюиты, созданной Лорином Маазелем. Маазель адаптировал произведение, убрав вокальные партии и сократив материал, что делает восприятие музыки более легким и доступным. Теперь зрители могут насладиться чистым звучанием оркестра, не отвлекаясь на сюжетные линии оперы.
Теодор Курентзис известен своей способностью проникать в глубину музыкальных произведений, открывая новые грани даже самых известных композиций. Его интерпретации всегда вызывают живой отклик у публики, а концерты с оркестром musicAeterna неизменно становятся яркими событиями в культурной жизни города.
Оркестр musicAeterna, основанный более 20 лет назад, славится своими исполнениями произведений таких композиторов, как Вагнер, Малер и Бах. Коллектив включает в себя не только симфонический оркестр, но и хор с танцевальной труппой, что позволяет создавать поистине уникальные программы.
Концерт «Кольцо без слов» станет настоящим подарком для всех любителей высокого искусства. Не упустите шанс услышать выдающееся исполнение Вагнера в интерпретации Теодора Курентзиса и его оркестра.
Мероприятие пройдет в Большом зале Консерватории имени П.И. Чайковского — месте с богатой историей и великолепной акустикой.
Больше новостей
28 апреля
Теодор Курентзис и MusicAeterna: Бетховен и Моцарт в Консерватории Чайковского
Погрузитесь в мир классической музыки с оркестром MusicAeterna под управлением Теодора Курентзиса. Насладитесь симфониями Бетховена и Моцарта в легендарной акустике Большого зала Консерватории им. Чайковского. Не пропустите это уникальное событие!
22 апреля
Концерт MusicAeterna в Москве: Погружение в мир Генделя с Теодором Курентзисом
Не пропустите уникальный концерт оркестра MusicAeterna под управлением Теодора Курентзиса в Московской консерватории. Окунитесь в атмосферу барочной музыки с обновлённой версией «Гендель (Hændel). Церемония посвящения».
14 апреля
Концерт Ильи Папояна в Москве: Чайковский и Рахманинов в Консерватории
19 мая 2026 года в московской Консерватории имени Чайковского состоится концерт Ильи Папояна. Насладитесь шедеврами Чайковского и Рахманинова в исполнении виртуозного пианиста и Московского симфонического оркестра под управлением Михаила Астафьева.
31 марта
Незабываемый концерт Аиды Гарифуллиной в Консерватории Чайковского
15 ноября в Москве не пропустите концерт Аиды Гарифуллиной в Консерватории Чайковского. Насладитесь шедеврами оперы в исполнении заслуженной артистки России и Российского национального оркестра. Количество мест ограничено!
28 февраля
Незабываемый вечер с шедеврами Шопена в Московской консерватории
Погрузитесь в мир гениальной музыки на концерте «Великий Шопен» в Московской государственной консерватории. Насладитесь виртуозным исполнением произведений Шопена под руководством маэстро Федосеева.
4 февраля
Теодор Курентзис и musicAeterna исполнят Брамса и Куртага в Консерватории им. Чайковского
Теодор Курентзис, оркестр и хор musicAeterna представят программу «Брамс, Куртаг» в Консерватории им. Чайковского — масштабное музыкальное размышление о жизни, памяти и утешении.
31 января
Концерт «Великий Шопен» в Московской консерватории: погружение в мир классической музыки
Откройте для себя шедевры Шопена на концерте в Московской консерватории. Маэстро Федосеев и виртуозы Вишневский и Малинин подарят незабываемый вечер классической музыки. Не упустите шанс стать частью этого культурного события!
22 января
Теодор Курентзис и musicAeterna: вторая симфония �Малера в Московской консерватории
Испытайте величие Второй симфонии Малера в исполнении Теодора Курентзиса и оркестра musicAeterna. Присоединяйтесь к музыкальному празднику в Московской консерватории — атмосфера, которая вдохновляет. Узнайте больше о событии!
10 декабря 2025
Теодор Курентзис и musicAeterna исполнят «Золушку» Прокофьева в Консерватории им. Чайковского
В Консерватории им. Чайковского прозвучит балет «Золушка» Сергея Прокофьева в исполнении Теодора Курентзиса и оркестра musicAeterna. На нашем сайте можно купить билеты на это незабываемое музыкальное событие.
7 декабря 2025
Незабываемый вечер с Борисом Березовским в Московской консерватории
Присоединяйтесь к волшебному новогоднему концерту в Московской консерватории им. Чайковского! Насладитесь выступлением Бориса Березовского и других мастеров музыки в историческом зале с уникальной акустикой.
Ближайшие мероприятия
Классика
Виртуозы Москвы
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Иван Бессонов
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
MusicAeterna «Моцарт, Бетховен», дирижер - Теодор Курентзис
Консерватория им. Чайковского, Большой зал