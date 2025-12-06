6 декабря 2025
Теодор Курентзис и musicAeterna: Вагнер в Большом зале Консерватории
Дирижер Теодор Курентзис и симфонический оркестр musicAeterna приглашают всех ценителей классической музыки на концерт «Кольцо без слов», который состоится в Большом зале Московской консерватории имени Чайковского. Это мероприятие обещает стать настоящим событием для поклонников творчества Рихарда Вагнера, чьи произведения оживут в оркестровой версии тетралогии «Кольцо Нибелунга».
В этот вечер прозвучит симфоническая сюита Лорина Маазеля — адаптация, которая позволяет сосредоточиться на музыкальной сути, оставив за скобками вокальные партии и сюжетные линии. Это делает восприятие музыки более доступным и позволяет слушателям полностью погрузиться в мир вагнеровских гармоний. Теодор Курентзис славится своим глубоким пониманием композиторских замыслов и умением передать их с новой силой, что делает его концерты с musicAeterna особенно ожидаемыми.
Большой зал Консерватории Чайковского — это не только историческая площадка с великолепной акустикой, но и место встречи любителей высокого искусства. Здесь каждый сможет насладиться изысканным звучанием и открыть для себя новые грани классической музыки.
Оркестр musicAeterna под руководством Курентзиса уже давно зарекомендовал себя как один из ведущих коллективов на мировой сцене. В их репертуаре произведения таких мастеров, как Вагнер, Малер, Бах и многие другие. Уникальное сочетание симфонического оркестра, хора и танцевальной труппы делает каждое выступление незабываемым.
28 апреля
Теодор Курентзис и MusicAeterna: Бетховен и Моцарт в Консерватории Чайковского
Погрузитесь в мир классической музыки с оркестром MusicAeterna под управлением Теодора Курентзиса. Насладитесь симфониями Бетховена и Моцарта в легендарной акустике Большого зала Консерватории им. Чайковского.
22 апреля
Концерт MusicAeterna в Москве: Погружение в мир Генделя с Теодором Курентзисом
Не пропустите уникальный концерт оркестра MusicAeterna под управлением Теодора Курентзиса в Московской консерватории. Окунитесь в атмосферу барочной музыки с обновлённой версией «Гендель (Hændel). Церемония посвящения».
14 апреля
Концерт Ильи Папояна в Москве: Чайковский и Рахманинов в Консерватории
19 мая 2026 года в московской Консерватории имени Чайковского состоится концерт Ильи Папояна. Насладитесь шедеврами Чайковского и Рахманинова в исполнении виртуозного пианиста и Московского симфонического оркестра под управлением Михаила Астафьева.
31 марта
Незабываемый концерт Аиды Гарифуллиной в Консерватории Чайковского
15 ноября в Москве концерт Аиды Гарифуллиной в Консерватории Чайковского. Насладитесь шедеврами оперы в исполнении заслуженной артистки России и Российского национального оркестра.
28 февраля
Незабываемый вечер с шедеврами Шопена в Московской консерватории
Погрузитесь в мир гениальной музыки на концерте «Великий Шопен» в Московской государственной консерватории. Насладитесь виртуозным исполнением произведений Шопена под руководством маэстро Федосеева.
4 февраля
Теодор Курентзис и musicAeterna исполнят Брамса и Куртага в Консерватории им. Чайковского
Теодор Курентзис, оркестр и хор musicAeterna представят программу «Брамс, Куртаг» в Консерватории им. Чайковского — масштабное музыкальное размышление о жизни, памяти и утешении.
31 января
Концерт «Великий Шопен» в Московской консерватории: погружение в мир классической музыки
Откройте для себя шедевры Шопена на концерте в Московской консерватории. Маэстро Федосеев и виртуозы Вишневский и Малинин подарят незабываемый вечер классической музыки.
22 января
Теодор Курентзис и musicAeterna: вторая симфония �Малера в Московской консерватории
Испытайте величие Второй симфонии Малера в исполнении Теодора Курентзиса и оркестра musicAeterna. Присоединяйтесь к музыкальному празднику в Московской консерватории.
10 декабря 2025
Теодор Курентзис и musicAeterna исполнят «Золушку» Прокофьева в Консерватории им. Чайковского
В Консерватории им. Чайковского прозвучит балет «Золушка» Сергея Прокофьева в исполнении Теодора Курентзиса и оркестра musicAeterna.
7 декабря 2025
Незабываемый вечер с Борисом Березовским в Московской консерватории
Присоединяйтесь к новогоднему концерту в Московской консерватории им. Чайковского! Насладитесь выступлением Бориса Березовского и других мастеров музыки в историческом зале с уникальной акустикой.
