10 мая
Оркестр musicAeterna и дирижера Теодор Курентзис в мае состоится в Консерватории им. П.И. Чайковского
Завершая четыре последние песни - удачное сочетание музыки и поэзии - Рихард Штраус также написал свою собственную эпитафию. Рихарду Штраусу было шесть лет, когда он написал свою первую песню, и исполнилось уже восемьдесят четыре года, когда он завершил свое последнее произведение. За прошедшие годы он сделал чрезвычайно успешную карьеру как композитор симфоний, песен и опер, мастер оркестровки и дирижирования. Но в последнем произведении это был союз музыки и поэзии, особенно если иметь в виду звучание сопрано, к которому он всегда возвращался, и его восхитительно безмятежные и одновременно монументальные четыре последние песни, написанные за год до его смерти, должны были стать его эпитафией.
В 1948 году Штраус почувствовал, что его жизнь замедляется. Был новый мировой порядок, он был стар и чувствовал себя запятнанным невзгодами Второй мировой войны и неудачным присвоением его музыки Третьим рейхом. Его индивидуальный, пышно-романтический стиль сочинения все чаще воспринимался как старомодный в послевоенном музыкальном мире, который отвергал тональность. Однако он еще не был готов отложить перо – его воображение привлекло произведение поэта-лирика Йозефа фон Эйхендорфа «Im Abendrot» («В вечернем сиянии»), и Штраус отважно принялся за работу, превратив его в оркестровую песню. Это должна была быть заключительная песня в наборе, который стал известен как «Четыре последние песни», и в течение пяти месяцев за ней последовали «Весна», «Сентябрь» и «Засыпаю».
В них Штраус вложил самые фундаментальные черты своей музыкальной индивидуальности – радугу оркестровых красок, лучезарный лиризм и свою давнюю любовь к сопрано. И это было так, как будто его жизнь совершила полный круг, ведь во время «Im Abendrot» он цитирует свою мелодическую поэму «Tod Und Verklärung» («Смерть и преображение»), написанную в возрасте двадцати лет. Год спустя, когда он лежал смертельно больной после серии сердечных приступов, он спокойно заявил: «Умирать - это точно так же, как я написал это в «Tod und Verklärung».
Последним желанием Штрауса было, чтобы премьеру его «лебединой песни» исполнила вагнеровское сопрано Кирстен Флагстад. К сожалению, он умер за восемь месяцев до того, как его желание исполнилось. Четыре последние песни были впервые исполнены в Лондоне в мае 1950 года. Это апофеоз жизни и творчества Штрауса: человек, который, прожил полную жизнь, созерцает вечность с совершенной невозмутимостью.
Билеты на концерты оркестра musicAeterna и дирижера Теодора Курентзиса в Консерватории им. Чайковского – это уникальная возможность услышать исполнение классических произведений выдающимися музыкантами современности.
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