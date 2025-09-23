23 сентября
Концерт «Музыкальные мосты» в Консерватории Чайковского: классика и современность на одной сцене
Концерт «Музыкальные мосты» в Консерватории имени Чайковского приглашает всех ценителей музыки на вечер, где классика встречается с современностью. Это редкая возможность насладиться произведениями композиторов разных эпох и стилей, таких как Лучано Берио, Дэвид Прицкер, Джонатан Мечонис и других талантливых авторов. Программа обещает быть насыщенной и разнообразной, объединяя в себе традиции и новаторство.
Консерватория имени Чайковского — это не просто концертная площадка, а настоящий храм музыки с богатой историей и великолепной акустикой. Зал консерватории известен своим архитектурным величием и атмосферой, способствующей полному погружению в музыкальное искусство.
Для тех, кто хочет стать частью этого события, мы предлагаем купить билеты на нашем сайте. Это удобно и быстро: всего несколько кликов отделяют вас от встречи с великим искусством. Не упустите шанс насладиться живым исполнением произведений, которые оставят неизгладимые впечатления.
Концерт «Музыкальные мосты» — это событие для истинных меломанов, стремящихся расширить свои музыкальные горизонты. Спешите купить билеты на концерт «Музыкальные мосты» на нашем сайте и присоединяйтесь к этому музыкальному путешествию в сердце Москвы!
Больше новостей
25 августа
Концерт Алексея Семенова в Консерватории Чайковского: погружение в мир классики
Присоединяйтесь к незабываемому вечеру с выдающимся артистом России Алексеем Семеновым в Консерватории имени Чайковского. Ощутите магию классической музыки в сердце Москвы на уникальной исторической площадке!
6 июля
Наталья Цурко и Александр Тюменцев: волшебство музыки в Концертном зале им. Чайковского
Окунитесь в мир живой музыки 7 июля в Москве! Наталья Цурко и Александр Тюменцев выступят в легендарном Концертном зале им. Чайковского. Насладитесь уникальным вокалом и виртуозной игрой, ощутите магию звуков и гармонии.
22 июня
Отмена концерта Валерии Гирко 9 июля в Консерватории им. Чайковского
Концерт Валерии Гирко, запланированный на 9 июля в Московской консерватории, отменен. Узнайте, как следить за новыми датами выступлений и оставаться в курсе изменений в программе. Поддержите молодую пианистку и не пропустите будущие события!
19 июня
Концерт Фам Нгок Занга в Консерватории Ча�йковского: виртуозная игра на престижной сцене Москвы
Погрузитесь в мир классической музыки с пианистом Фам Нгок Зангом в Большом зале Консерватории имени Чайковского. Оцените мастерство лауреата международных конкурсов и насладитесь его эмоциональным исполнением.
17 июня
Концерт Артёма Котова в Московской консерватории: классика и современность на одной сцене
11 июля в Московской консерватории Артём Котов и пианистка Наталья Игумнова исполнят шедевры Баха и Шоссона. Премьера произведения Н. Дроздовой станет изюминкой вечера. Не упустите шанс насладиться великолепной музыкой в историческом зале!
5 июня
Концерт Ивана Зиновьева перенесен на 21 июня
Концерт Ивана Зиновьева в Консерватории имени Чайковского перенесен на 21 июня 2025 года. Насладитесь произведениями Баха, Витта и Видора в сердце Москвы. Успейте запланировать свой вечер в мире классической музыки!
4 июня
Концерт Ивана Гаврикова в Московской консерватории: переносится на 26 июня
Концерт Ивана Гаврикова переносится на 26 июня в Московскую консерваторию имени Чайковского. Узнайте, как сохранить билеты и не пропустить выступление в легендарном зале. Подробности и обновления на нашем сайте.
22 мая
Концерт класса профессора М. В. Лидского отменён
Откройте для себя мир классической музыки на концерте в Большом зале Московской консерватории. Насладитесь выступлениями студентов профессора Лидского и поддержите молодых талантов. Не пропустите это уникальное событие!
22 мая
Концерт Александра Князева и Анастасии Гамалей-Воскресенской в Консерватории имени Чайковского: 2 февраля
Узнайте о переносе концерта выдающихся музыкантов Александра Князева и Анастасии Гамалей-Воскресенской в легендарной Консерватории имени Чайковского на 2 февраля 2026 года. Не пропустите уникальную возможность насладиться классической музыкой!
11 мая
Легендарный ансамбль Александрова в Большом зале консерватории: незабываемый вечер музыки
Откройте для себя магию живого исполнения с Академическим ансамблем Александрова в Московской консерватории. Классика и современность, мощные голоса и виртуозность ждут вас в сердце музыкальной столицы России.
Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Времена года. Вивальди. Пьяццолла
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Энджел Вонг
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Анна Трушкова «Ф. Шопен. 24 этюда»
Консерватория им. Чайковского, Зал Мясковского