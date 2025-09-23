Консерватория
23 сентября

Концерт «Музыкальные мосты» в Консерватории Чайковского: классика и современность на одной сцене

Концерт «Музыкальные мосты» в Консерватории имени Чайковского приглашает всех ценителей музыки на вечер, где классика встречается с современностью. Это редкая возможность насладиться произведениями композиторов разных эпох и стилей, таких как Лучано Берио, Дэвид Прицкер, Джонатан Мечонис и других талантливых авторов. Программа обещает быть насыщенной и разнообразной, объединяя в себе традиции и новаторство.

Консерватория имени Чайковского — это не просто концертная площадка, а настоящий храм музыки с богатой историей и великолепной акустикой. Зал консерватории известен своим архитектурным величием и атмосферой, способствующей полному погружению в музыкальное искусство.

Для тех, кто хочет стать частью этого события, мы предлагаем купить билеты на нашем сайте. Это удобно и быстро: всего несколько кликов отделяют вас от встречи с великим искусством. Не упустите шанс насладиться живым исполнением произведений, которые оставят неизгладимые впечатления.

Концерт «Музыкальные мосты» — это событие для истинных меломанов, стремящихся расширить свои музыкальные горизонты. Спешите купить билеты на концерт «Музыкальные мосты» на нашем сайте и присоединяйтесь к этому музыкальному путешествию в сердце Москвы!

Больше новостей

25 августа

Концерт Алексея Семенова в Консерватории Чайковского: погружение в мир классики

Присоединяйтесь к незабываемому вечеру с выдающимся артистом России Алексеем Семеновым в Консерватории имени Чайковского. Ощутите магию классической музыки в сердце Москвы на уникальной исторической площадке!

6 июля

Наталья Цурко и Александр Тюменцев: волшебство музыки в Концертном зале им. Чайковского

Окунитесь в мир живой музыки 7 июля в Москве! Наталья Цурко и Александр Тюменцев выступят в легендарном Концертном зале им. Чайковского. Насладитесь уникальным вокалом и виртуозной игрой, ощутите магию звуков и гармонии.

22 июня

Отмена концерта Валерии Гирко 9 июля в Консерватории им. Чайковского

Концерт Валерии Гирко, запланированный на 9 июля в Московской консерватории, отменен. Узнайте, как следить за новыми датами выступлений и оставаться в курсе изменений в программе. Поддержите молодую пианистку и не пропустите будущие события!

19 июня

Концерт Фам Нгок Занга в Консерватории Чайковского: виртуозная игра на престижной сцене Москвы

Погрузитесь в мир классической музыки с пианистом Фам Нгок Зангом в Большом зале Консерватории имени Чайковского. Оцените мастерство лауреата международных конкурсов и насладитесь его эмоциональным исполнением.

17 июня

Концерт Артёма Котова в Московской консерватории: классика и современность на одной сцене

11 июля в Московской консерватории Артём Котов и пианистка Наталья Игумнова исполнят шедевры Баха и Шоссона. Премьера произведения Н. Дроздовой станет изюминкой вечера. Не упустите шанс насладиться великолепной музыкой в историческом зале!

5 июня

Концерт Ивана Зиновьева перенесен на 21 июня

Концерт Ивана Зиновьева в Консерватории имени Чайковского перенесен на 21 июня 2025 года. Насладитесь произведениями Баха, Витта и Видора в сердце Москвы. Успейте запланировать свой вечер в мире классической музыки!

4 июня

Концерт Ивана Гаврикова в Московской консерватории: переносится на 26 июня

Концерт Ивана Гаврикова переносится на 26 июня в Московскую консерваторию имени Чайковского. Узнайте, как сохранить билеты и не пропустить выступление в легендарном зале. Подробности и обновления на нашем сайте.

22 мая

Концерт класса профессора М. В. Лидского отменён

Откройте для себя мир классической музыки на концерте в Большом зале Московской консерватории. Насладитесь выступлениями студентов профессора Лидского и поддержите молодых талантов. Не пропустите это уникальное событие!

22 мая

Концерт Александра Князева и Анастасии Гамалей-Воскресенской в Консерватории имени Чайковского: 2 февраля

Узнайте о переносе концерта выдающихся музыкантов Александра Князева и Анастасии Гамалей-Воскресенской в легендарной Консерватории имени Чайковского на 2 февраля 2026 года. Не пропустите уникальную возможность насладиться классической музыкой!

11 мая

Легендарный ансамбль Александрова в Большом зале консерватории: незабываемый вечер музыки

Откройте для себя магию живого исполнения с Академическим ансамблем Александрова в Московской консерватории. Классика и современность, мощные голоса и виртуозность ждут вас в сердце музыкальной столицы России.

