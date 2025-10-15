Консерватория
+7 (499) 460-57-72

Билеты и бронирование

Корзина

15 октября

Погрузитесь в мир классики: концерт Энджела Вонга в Консерватории Чайковского

Погрузитесь в мир незабываемой музыки на концерте Энджела Вонга, который пройдет в легендарной Консерватории имени Чайковского. Этот вечер станет настоящим праздником для всех ценителей классической музыки, предлагая программу, насыщенную произведениями великих композиторов, которые подарят вам гамму эмоций и впечатлений.

Энджел Вонг, признанный виртуоз, исполнит произведения Л. ван Бетховена, включая его Фантазию соль минор, соч. 77 и знаменитую Сонату № 23 фа минор, соч. 57 «Аппасионата». Эти произведения поражают своей глубиной и экспрессией, позволяя каждому слушателю прикоснуться к гению Бетховена.

Особое внимание заслуживают два этюда У. Болкома — «Быстро и неистово» и «Гимн любви», которые продемонстрируют мастерство исполнителя в полной мере. Эти современные композиции наполнены энергией и страстью, создавая контраст с классическими произведениями.

Не обойдется вечер без шедевров Ф. Листа: «Женевские колокола» из цикла «Годы странствий» перенесут вас в атмосферу Швейцарии, а воспоминания об опере Моцарта «Дон Жуан» оживят образы прошлого.

Завершит программу грандиозное исполнение «Картинок с выставки» М. Мусоргского — произведения, которое завораживает своей живописностью и драматизмом.

Концерт пройдет в Консерватории имени Чайковского — одном из самых престижных музыкальных залов мира. Этот исторический зал славится великолепной акустикой и богатой историей, что делает каждое выступление здесь поистине особенным.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события! Купить билеты на концерт Энджела Вонга на нашем сайте легко и удобно. Погрузитесь в мир музыки вместе с Энджелом Вонгом и насладитесь незабываемым вечером в компании великих композиторов. Купить билеты на нашем сайте — это ваш первый шаг к встрече с прекрасным!

Больше новостей

23 сентября

Концерт «Музыкальные мосты» в Консерватории Чайковского: классика и современность на одной сцене

Погрузитесь в мир музыки на концерте «Музыкальные мосты» в Консерватории Чайковского. Откройте для себя шедевры Лучано Берио, Дэвида Прицкера и других в атмосфере архитектурного величия и великолепной акустики.

25 августа

Концерт Алексея Семенова в Консерватории Чайковского: погружение в мир классики

Присоединяйтесь к незабываемому вечеру с выдающимся артистом России Алексеем Семеновым в Консерватории имени Чайковского. Ощутите магию классической музыки в сердце Москвы на уникальной исторической площадке!

6 июля

Наталья Цурко и Александр Тюменцев: волшебство музыки в Концертном зале им. Чайковского

Окунитесь в мир живой музыки 7 июля в Москве! Наталья Цурко и Александр Тюменцев выступят в легендарном Концертном зале им. Чайковского. Насладитесь уникальным вокалом и виртуозной игрой, ощутите магию звуков и гармонии.

22 июня

Отмена концерта Валерии Гирко 9 июля в Консерватории им. Чайковского

Концерт Валерии Гирко, запланированный на 9 июля в Московской консерватории, отменен. Узнайте, как следить за новыми датами выступлений и оставаться в курсе изменений в программе. Поддержите молодую пианистку и не пропустите будущие события!

19 июня

Концерт Фам Нгок Занга в Консерватории Чайковского: виртуозная игра на престижной сцене Москвы

Погрузитесь в мир классической музыки с пианистом Фам Нгок Зангом в Большом зале Консерватории имени Чайковского. Оцените мастерство лауреата международных конкурсов и насладитесь его эмоциональным исполнением.

17 июня

Концерт Артёма Котова в Московской консерватории: классика и современность на одной сцене

11 июля в Московской консерватории Артём Котов и пианистка Наталья Игумнова исполнят шедевры Баха и Шоссона. Премьера произведения Н. Дроздовой станет изюминкой вечера. Не упустите шанс насладиться великолепной музыкой в историческом зале!

5 июня

Концерт Ивана Зиновьева перенесен на 21 июня

Концерт Ивана Зиновьева в Консерватории имени Чайковского перенесен на 21 июня 2025 года. Насладитесь произведениями Баха, Витта и Видора в сердце Москвы. Успейте запланировать свой вечер в мире классической музыки!

4 июня

Концерт Ивана Гаврикова в Московской консерватории: переносится на 26 июня

Концерт Ивана Гаврикова переносится на 26 июня в Московскую консерваторию имени Чайковского. Узнайте, как сохранить билеты и не пропустить выступление в легендарном зале. Подробности и обновления на нашем сайте.

22 мая

Концерт класса профессора М. В. Лидского отменён

Откройте для себя мир классической музыки на концерте в Большом зале Московской консерватории. Насладитесь выступлениями студентов профессора Лидского и поддержите молодых талантов. Не пропустите это уникальное событие!

22 мая

Концерт Александра Князева и Анастасии Гамалей-Воскресенской в Консерватории имени Чайковского: 2 февраля

Узнайте о переносе концерта выдающихся музыкантов Александра Князева и Анастасии Гамалей-Воскресенской в легендарной Консерватории имени Чайковского на 2 февраля 2026 года. Не пропустите уникальную возможность насладиться классической музыкой!

Ближайшие мероприятия

31
ср, 00:00
декабря

Сертификат

Подарочные сертификаты

Подарочный сертификат, Подарочный сертификат

Купить билеты
25
чт, 19:00
декабря

Новогодние концерты

Борис Березовский

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

Купить билеты
2
пн, 19:00
февраля 2026

Классика

Александр Князев, Анастасия Гамалей-Воскресенская

Консерватория им. Чайковского, Малый зал

Купить билеты
15
сб, 11:00
ноября

Классика

Моцарт для детей

Консерватория им. Чайковского, Зал Архиповой

Купить билеты