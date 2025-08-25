Консерватория
25 августа

Концерт Алексея Семенова в Консерватории Чайковского: погружение в мир классики

Алексей Семенов, выдающийся артист России и профессор, приглашает ценителей музыки на свой концерт в Консерватории имени Чайковского. Это событие обещает стать настоящим праздником для всех поклонников классической музыки. Алексей Семенов начал свою музыкальную карьеру в 1972 году и с тех пор завоевал признание не только в России, но и за рубежом. Он выступал на престижных площадках в Австрии, Германии и Италии, а также принял участие в XXII Международном органном фестивале в Мексике.

Консерватория имени Чайковского — это историческая площадка, известная своей великолепной акустикой и богатой культурной традицией. Она располагается в центре Москвы и давно стала местом притяжения для музыкантов мирового уровня. Зал консерватории отличается уникальной атмосферой, которая позволяет слушателям полностью погрузиться в мир музыки.

Концерт Алексея Семенова обещает быть незабываемым событием для всех любителей классической музыки. На этом вечере прозвучат произведения великих композиторов, которые будут исполнены с мастерством и глубиной, присущими этому талантливому музыканту.

Если вы хотите стать частью этого музыкального события, купить билеты на концерт Алексея Семенова на сайте. Это позволит вам заранее обеспечить себе место на концерте и насладиться великолепным исполнением Алексея Семенова. Не упустите возможность услышать живую музыку в исполнении одного из лучших артистов нашего времени.

Покупка билетов на сайте — это простой и удобный способ принять участие в этом замечательном вечере. Наслаждайтесь прекрасной музыкой в одном из самых известных концертных залов страны!

Больше новостей

6 июля

Наталья Цурко и Александр Тюменцев: волшебство музыки в Концертном зале им. Чайковского

Окунитесь в мир живой музыки 7 июля в Москве! Наталья Цурко и Александр Тюменцев выступят в легендарном Концертном зале им. Чайковского. Насладитесь уникальным вокалом и виртуозной игрой, ощутите магию звуков и гармонии.

22 июня

Отмена концерта Валерии Гирко 9 июля в Консерватории им. Чайковского

Концерт Валерии Гирко, запланированный на 9 июля в Московской консерватории, отменен. Узнайте, как следить за новыми датами выступлений и оставаться в курсе изменений в программе. Поддержите молодую пианистку и не пропустите будущие события!

19 июня

Концерт Фам Нгок Занга в Консерватории Чайковского: виртуозная игра на престижной сцене Москвы

Погрузитесь в мир классической музыки с пианистом Фам Нгок Зангом в Большом зале Консерватории имени Чайковского. Оцените мастерство лауреата международных конкурсов и насладитесь его эмоциональным исполнением.

17 июня

Концерт Артёма Котова в Московской консерватории: классика и современность на одной сцене

11 июля в Московской консерватории Артём Котов и пианистка Наталья Игумнова исполнят шедевры Баха и Шоссона. Премьера произведения Н. Дроздовой станет изюминкой вечера. Не упустите шанс насладиться великолепной музыкой в историческом зале!

5 июня

Концерт Ивана Зиновьева перенесен на 21 июня

Концерт Ивана Зиновьева в Консерватории имени Чайковского перенесен на 21 июня 2025 года. Насладитесь произведениями Баха, Витта и Видора в сердце Москвы. Успейте запланировать свой вечер в мире классической музыки!

4 июня

Концерт Ивана Гаврикова в Московской консерватории: переносится на 26 июня

Концерт Ивана Гаврикова переносится на 26 июня в Московскую консерваторию имени Чайковского. Узнайте, как сохранить билеты и не пропустить выступление в легендарном зале. Подробности и обновления на нашем сайте.

22 мая

Концерт класса профессора М. В. Лидского отменён

Откройте для себя мир классической музыки на концерте в Большом зале Московской консерватории. Насладитесь выступлениями студентов профессора Лидского и поддержите молодых талантов. Не пропустите это уникальное событие!

22 мая

Концерт Александра Князева и Анастасии Гамалей-Воскресенской в Консерватории имени Чайковского: 2 февраля

Узнайте о переносе концерта выдающихся музыкантов Александра Князева и Анастасии Гамалей-Воскресенской в легендарной Консерватории имени Чайковского на 2 февраля 2026 года. Не пропустите уникальную возможность насладиться классической музыкой!

11 мая

Легендарный ансамбль Александрова в Большом зале консерватории: незабываемый вечер музыки

Откройте для себя магию живого исполнения с Академическим ансамблем Александрова в Московской консерватории. Классика и современность, мощные голоса и виртуозность ждут вас в сердце музыкальной столицы России.

10 мая

Оркестр musicAeterna и дирижера Теодор Курентзис в мае состоится в Консерватории им. П.И. Чайковского

Концерты оркестра musicAeterna под руководством Теодора Курентзиса в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского пройдут 17 и 18 мая 2025 года, и обещают стать знаковым событием для всех поклонников классической музыки.

Ближайшие мероприятия

31
ср, 00:00
декабря

Сертификат

Подарочные сертификаты

Подарочный сертификат, Подарочный сертификат

3
ср, 19:00
сентября

Классика

Открытие сезона в Большом зале консерватории

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

13
сб, 19:00
сентября

Оркестр

День рождения Московской консерватории

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

8
пн, 19:00
сентября

Классика

Памяти А.Н. Селезнева

Консерватория им. Чайковского, Малый зал