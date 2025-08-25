25 августа
Концерт Алексея Семенова в Консерватории Чайковского: погружение в мир классики
Алексей Семенов, выдающийся артист России и профессор, приглашает ценителей музыки на свой концерт в Консерватории имени Чайковского. Это событие обещает стать настоящим праздником для всех поклонников классической музыки. Алексей Семенов начал свою музыкальную карьеру в 1972 году и с тех пор завоевал признание не только в России, но и за рубежом. Он выступал на престижных площадках в Австрии, Германии и Италии, а также принял участие в XXII Международном органном фестивале в Мексике.
Консерватория имени Чайковского — это историческая площадка, известная своей великолепной акустикой и богатой культурной традицией. Она располагается в центре Москвы и давно стала местом притяжения для музыкантов мирового уровня. Зал консерватории отличается уникальной атмосферой, которая позволяет слушателям полностью погрузиться в мир музыки.
Концерт Алексея Семенова обещает быть незабываемым событием для всех любителей классической музыки. На этом вечере прозвучат произведения великих композиторов, которые будут исполнены с мастерством и глубиной, присущими этому талантливому музыканту.
Если вы хотите стать частью этого музыкального события, купить билеты на концерт Алексея Семенова на сайте. Это позволит вам заранее обеспечить себе место на концерте и насладиться великолепным исполнением Алексея Семенова. Не упустите возможность услышать живую музыку в исполнении одного из лучших артистов нашего времени.
Покупка билетов на сайте — это простой и удобный способ принять участие в этом замечательном вечере. Наслаждайтесь прекрасной музыкой в одном из самых известных концертных залов страны!
Больше новостей
6 июля
Наталья Цурко и Александр Тюменцев: волшебство музыки в Концертном зале им. Чайковского
Окунитесь в мир живой музыки 7 июля в Москве! Наталья Цурко и Александр Тюменцев выступят в легендарном Концертном зале им. Чайковского. Насладитесь уникальным вокалом и виртуозной игрой, ощутите магию звуков и гармонии.
22 июня
Отмена концерта Валерии Гирко 9 июля в Консерватории им. Чайковского
Концерт Валерии Гирко, запланированный на 9 июля в Московской консерватории, отменен. Узнайте, как следить за новыми датами выступлений и оставаться в курсе изменений в программе. Поддержите молодую пианистку и не пропустите будущие события!
19 июня
Концерт Фам Нгок Занга в Консерватории Чайковского: виртуозная игра на престижной сцене Москвы
Погрузитесь в мир классической музыки с пианистом Фам Нгок Зангом в Большом зале Консерватории имени Чайковского. Оцените мастерство лауреата международных конкурсов и насладитесь его эмоциональным исполнением.
17 июня
Концерт Артёма Котова в Московской консерватории: классика и современность на одной сцене
11 июля в Московской консерватории Артём Котов и пианистка Наталья Игумнова исполнят шедевры Баха и Шоссона. Премьера произведения Н. Дроздовой станет изюминкой вечера. Не упустите шанс насладиться великолепной музыкой в историческом зале!
5 июня
Концерт Ивана Зиновьева перенесен на 21 июня
Концерт Ивана Зиновьева в Консерватории имени Чайковского перенесен на 21 июня 2025 года. Насладитесь произведениями Баха, Витта и Видора в сердце Москвы. Успейте запланировать свой вечер в мире классической музыки!
4 июня
Концерт Ивана Гаврикова в Московской консерватории: переносится на 26 июня
Концерт Ивана Гаврикова переносится на 26 июня в Московскую консерваторию имени Чайковского. Узнайте, как сохранить билеты и не пропустить выступление в легендарном зале. Подробности и обновления на нашем сайте.
22 мая
Концерт класса профессора М. В. Лидского отменён
Откройте для себя мир классической музыки на концерте в Большом зале Московской консерватории. Насладитесь выступлениями студентов профессора Лидского и поддержите молодых талантов. Не пропустите это уникальное событие!
22 мая
Концерт Александра Князева и Анастасии Гамалей-Воскресенской в Консерватории имени Чайковского: 2 февраля
Узнайте о переносе концерта выдающихся музыкантов Александра Князева и Анастасии Гамалей-Воскресенской в легендарной Консерватории имени Чайковского на 2 февраля 2026 года. Не пропустите уникальную возможность насладиться классической музыкой!
11 мая
Легендарный ансамбль Александрова в Большом зале консерватории: незабываемый вечер музыки
Откройте для себя магию живого исполнения с Академическим ансамблем Александрова в Московской консерватории. Классика и современность, мощные голоса и виртуозность ждут вас в сердце музыкальной столицы России.
10 мая
Оркестр musicAeterna и дирижера Теодор Курентзис в мае состоится в Консерватории им. П.И. Чайковского
Концерты оркестра musicAeterna под руководством Теодора Курентзиса в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского пройдут 17 и 18 мая 2025 года, и обещают стать знаковым событием для всех поклонников классической музыки.
Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
�Классика
Открытие сезона в Большом зале консерватории
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
День рождения Московской консерватории
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал